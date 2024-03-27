Ильсур Хадиуллин рассказал, как избежать буллинга в школе

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Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин пояснил, что делать школьникам, если они сталкиваются с буллингом. Об этом министр рассказал во время прямого эфира в Центре управления регионом РТ.

«Если ребенок сталкивается с буллингом в школе, срочно нужно обращаться к классному руководителю. Классный руководитель прекрасно знает, какие предпринять действия. Не надо скрывать от родителей. Понятно, нельзя обсуждать в классе детей», – заявил спикер.

По словам Хадиуллина, если классный руководитель заметил, что в поведении ребенка что-то изменилось, он должен срочно сообщить об этом родителям «очень аккуратно, деликатно, с профессионализмом».

«Не надо обвинять, надо пытаться срочно спасти ребенка. И это “государственной тайной” должно быть для классного руководителя. Учитель не должен об этом распространяться, чтобы не ходили слухи», – подчеркнул он.

Чтобы избежать буллинга в школах, проводится комплексная работа, добавил министр. «”Движение первых”, воспитательная работа, возвращение труда в школы, подготовка рабочих кадров – это огромный комплекс работы. Эти вопросы нельзя решить быстро, как будто волшебной палочкой. Мы должны дойти до каждого ребенка, родителя, а родитель должен дойти до каждого учителя для решения проблем», – заключил он.