В Татарстане создан оргкомитет по проведению саммита Россия – АСЕАН

В Татарстане создан организационный комитет по проведению в Казани саммита Россия – АСЕАН. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Оргкомитет должен создать оперативный штаб по подготовке и проведению саммита, а также организовать рабочие группы по отдельным направлениям подготовки и проведения мероприятия и реализовать иные необходимые меры.

Среди обязанностей оргкомитета – разработка и утверждение республиканского плана мероприятий по случаю саммита, обеспечение контроля за выполнением этого плана и целевым использованием выделенных на его реализацию средств, а также разработка предложений по организации взаимодействия между различными органами власти и общественных организаций в процессе подготовки мероприятия и сама эта организация.

Председателем организационного комитета стал сам руководитель республики Рустам Минниханов.

Как и планировалось, его заместителями определены Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин (последний – по согласованию).

Секретарем оргкомитета назначен помощник Раиса РТ Газинур Бакиров.

Пятый саммит Россия – АСЕАН пройдет с 17 по 19 июня. Указ о проведении мероприятия в Казани подписал Президент РФ Владимир Путин.

Саммит будет приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое отмечается в этом году. В столице РТ соберутся главы государств и правительств, представители профильных министерств и ведомств стран АСЕАН, а также региональных объединений и организаций.