В Татарстане создан оперативный штаб после Указа Президента РФ о военном положении

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал Указ о создании в Татарстане оперативного штаба. Решение было принято после того, как Владимир Путин издал Указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны.

В целях реализации Указа Президента России в части принятия мер в субъектах страны в Татарстане был создан оперативный штаб.

В его задачи входит:

проведение мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;

принятие мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения;

усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

усиление охраны военных, важных государственных и специальных объектов;

усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Решения Оперативного штаба являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти Татарстана, органами местного самоуправления муниципалитетов, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими деятельность на территории РТ.

Указ вступил в силу с момента его подписания, то есть с 20 октября 2022 года.

Оперативный штаб возглавил Президент Татарстана Рустам Минниханов, в его состав вошли Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров, а также главы республиканских министерств и ведомств.

«Татар-информ» сообщал, что 19 октября Президент России Владимир Путин издал Указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Во всех регионах России за исключением ЦФО и ЮФО, включая Татарстан, вводится режим базовой готовности.