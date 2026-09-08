В Татарстане продолжатся дожди и похолодает до +12 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане сохранится пасмурная и дождливая погода, температурный фон в основном понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону, включая Казань, прогнозируются небольшие и умеренные, а местами и сильные дожди. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман. Днем в отдельных районах возможны грозы.

Северный и северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с в светлое время суток порой будет усиливаться порывами 15–18 м/с. В столице РТ их сила не превысит 15 м/с.

После достаточно холодной (до 8 градусов выше нуля) ночи воздух в Татарстане в дневные часы прогреется лишь до +12, +17 градусов, на востоке региона – до +22 (в Казани – только до +13, +15 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что дождливая погода в республике сохранится до 10 сентября.