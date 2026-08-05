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Общество 5 августа 2026 06:00

В Татарстане сохранится умеренно жаркая погода, осадков не ожидается

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В Татарстане сохранится умеренно жаркая погода, осадков не ожидается
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 5 августа, в Татарстане сохранится умеренно жаркая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Осадков при этом не прогнозируется.

Северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с в дневные часы местами на короткое время будет усиливаться порывами до 13 м/с (но не в Казани).

После достаточно теплой (от +10 до +15 градусов) ночи днем воздух по региону прогреется до +23, +28 градусов (в столице РТ – до +25, +27).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан на этой неделе ждет переменчивая погода с грозами и жарой до 32 градусов.

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