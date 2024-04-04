В Татарстане сохранится теплая погода с крепким порывистым ветром

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 4 апреля, в Татарстане сохранится теплая, сухая и ветреная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему будет облачно с прояснениями. Осадки при этом маловероятны, отмечают синоптики.

Южный ветер силой 7 до 12 м/с местами, включая Казань, вновь будет усиливаться порывами до 15–18 м/с, предупреждают метеорологи.

В светлое время суток температура воздуха по Татарстану после ночных 2–7 градусов тепла поднимется до +9, +14 градусов (в столице РТ — до +11, +13 градусов).

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев предупредил татарстанцев о скором ощутимом похолодании.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с считается умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, от 13,9 до 17,1 м/с — крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.