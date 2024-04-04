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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане сохранится теплая погода с крепким порывистым ветром
Сегодня, 4 апреля, в Татарстане сохранится теплая, сухая и ветреная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой по-прежнему будет облачно с прояснениями. Осадки при этом маловероятны, отмечают синоптики.
Южный ветер силой 7 до 12 м/с местами, включая Казань, вновь будет усиливаться порывами до 15–18 м/с, предупреждают метеорологи.
В светлое время суток температура воздуха по Татарстану после ночных 2–7 градусов тепла поднимется до +9, +14 градусов (в столице РТ — до +11, +13 градусов).
Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев предупредил татарстанцев о скором ощутимом похолодании.
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