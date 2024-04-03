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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается сильный ветер и до 14 градусов тепла
Сегодня, 3 апреля, в Татарстане ожидается дальнейшее повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Осадки при этом маловероятны. Прогнозируется южный и юго-западный ветер силой 7 до 12 м/с.
В утренние и дневные часы местами, включая Казань, ветер будет усиливаться порывами до 15–18 м/с, предупреждают синоптики.
В светлое время суток температура воздуха по Татарстану после ночных 2–7 градусов тепла поднимется до +9, +14 градусов (в столице РТ — до +12, +14 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на регион надвигается циклон, который принес в Москву 20-градусное тепло. В целом, по прогнозу метеорологов, апрель в Татарстане окажется на один градус теплее нормы.
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