В Татарстане ожидается сильный ветер и до 14 градусов тепла

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 3 апреля, в Татарстане ожидается дальнейшее повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Осадки при этом маловероятны. Прогнозируется южный и юго-западный ветер силой 7 до 12 м/с.

В утренние и дневные часы местами, включая Казань, ветер будет усиливаться порывами до 15–18 м/с, предупреждают синоптики.

В светлое время суток температура воздуха по Татарстану после ночных 2–7 градусов тепла поднимется до +9, +14 градусов (в столице РТ — до +12, +14 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на регион надвигается циклон, который принес в Москву 20-градусное тепло. В целом, по прогнозу метеорологов, апрель в Татарстане окажется на один градус теплее нормы.