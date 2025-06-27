В Татарстане сохранится прохладная и неустойчивая погода с дождями и грозами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 27 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее неустойчивая и прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Утром и днем на территории региона прогнозируются дожди, местами, включая Казань, сильные. Опустившийся кое-где ночью туман развеется. В отдельных районах возможны грозы, в дневные часы локально вероятен град.

Ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление с юго-восточного на северо-восточное. Местами он будет усиливаться до 14 м/с, а при грозах на короткое время – и до 15–20 м/с.

В светлое время суток воздух по Татарстану прогреется до 16, 21 градуса тепла (в столице РТ – до +19, +21 градуса).