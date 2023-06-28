В Татарстане сохранится достаточно жаркая погода без осадков

Завтра, 29 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее сухая и относительно жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны, отмечают метеорологи.

Прогнозируется южный и юго-западный ветер силой от 2 до 7 м/с. Днем он местами по региону, включая Казань, будет усиливаться порывами до 10 м/с.

Температура воздуха по Татарстану ночью составит от 9 до 14 градусов выше нуля (в столице РТ — от +12 до +14 градусов). В дневные часы воздух прогреется до 23–28 градусов тепла (в Казани — до +25, +27).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстан вернутся грозы, но потепление продолжится.