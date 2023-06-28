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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане сохранится достаточно жаркая погода без осадков
Завтра, 29 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее сухая и относительно жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны, отмечают метеорологи.
Прогнозируется южный и юго-западный ветер силой от 2 до 7 м/с. Днем он местами по региону, включая Казань, будет усиливаться порывами до 10 м/с.
Температура воздуха по Татарстану ночью составит от 9 до 14 градусов выше нуля (в столице РТ — от +12 до +14 градусов). В дневные часы воздух прогреется до 23–28 градусов тепла (в Казани — до +25, +27).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстан вернутся грозы, но потепление продолжится.
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