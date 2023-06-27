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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается жара до 28 градусов и порывистый ветер
Завтра, 28 июня, в Татарстане продолжится постепенное повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки маловероятны, отмечают синоптики.
При этом прогнозируется юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. Днем он местами по региону (но не в Казани) будет усиливаться порывами до 12 м/с.
Температура воздуха по Татарстану ночью составит от 7 до 12 градусов выше нуля, на западе республики — до +15 градусов (в столице РТ — от +12 до +14, в низких местах — от +10 до +12). В дневные часы воздух прогреется до 23–28 градусов тепла (в Казани — до +26, +28).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстан вернутся грозы, но потепление продолжится.
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