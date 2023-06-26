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К концу недели в Татарстан вернутся грозы, но потепление продолжится
С сегодняшнего дня погода в Татарстане начала меняться. На смену дождям и почти апрельским температурам пришло потепление, сообщает Гидрометцентр РТ.
Как ранее рассказывал «Татар-информ», во вторник в республике ожидается сильный ветер и до +26 градусов. 28 июня вновь ожидается погода без существенных осадков. Температуры ночью составят от 5 до 13 градусов, а днем поднимутся до 23–28.
Днем в четверг возможны кратковременные дожди. Столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов в ночные часы и от 22 до 27 градусов днем.
Предварительно, 30 июня и 1 июля ожидаются дожди, грозы с сильным ветром. Однако температурный фон не понесет существенных изменений. Так, днем воздух прогреется до 22–28 градусов.
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