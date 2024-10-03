В Татарстане сохранится достаточно теплая погода, ветер ослабнет

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Сегодня, 3 октября, в Татарстане сохранится относительно теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Осадков на территории региона не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер, сила которого не превысит 5–10 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с именуется слабым, от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным, а от 8,0 до 10,7 м/с — свежим.

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Минимальная температура воздуха ночью, утром +2..+7˚, в низких местах 0..-4˚. Максимальная температура воздуха днем +15..+20˚.

Утром температура воздуха по Татарстану составит от +2 до +7 градусов, в низких местах — от 0 до -4 (в Казани — от +5 до +7 градусов, в низких местах — от +2 до +4). Днем воздух прогреется до 15–20 градусов тепла (в столице РТ — до +19, +17 градусов).

По прогнозу синоптиков, в первую декаду октября температуры в республике будут на три градуса превышать климатическую норму, которая составляет +7,4 градуса по региону и +7,9 — по Казани.