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Синоптики дали прогноз на отопительный сезон в Татарстане
Какой будет погода в предстоящий отопительный сезон в Татарстане, рассказали в Гидрометцентре РТ.
Согласно прогнозу, в октябре среднемесячные температуры будут выше нормы, равной +4,9 градуса. В следующие месяцы — с ноября по март — они будут около нормы. Так, в последний месяц осени средняя температура в республике (норма) должна составлять −2,7 градуса, в декабре — −8,9 градуса, январе — −10,9 градуса, феврале — −10,7 градуса. В марте, согласно прогнозам синоптиков, нормальной считается средняя месячная температура −4,2 градуса.
Прогноз составлен специалистами Гидрометцентра России. В дальнейшем он будет корректироваться и уточняться.
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