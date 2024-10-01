Синоптики дали прогноз на отопительный сезон в Татарстане

Какой будет погода в предстоящий отопительный сезон в Татарстане, рассказали в Гидрометцентре РТ.

Согласно прогнозу, в октябре среднемесячные температуры будут выше нормы, равной +4,9 градуса. В следующие месяцы — с ноября по март — они будут около нормы. Так, в последний месяц осени средняя температура в республике (норма) должна составлять −2,7 градуса, в декабре — −8,9 градуса, январе — −10,9 градуса, феврале — −10,7 градуса. В марте, согласно прогнозам синоптиков, нормальной считается средняя месячная температура −4,2 градуса.

Прогноз составлен специалистами Гидрометцентра России. В дальнейшем он будет корректироваться и уточняться.