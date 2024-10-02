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Общество 2 октября 2024 06:30

В Татарстане ожидается до +20 градусов и порывистый ветер

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В Татарстане ожидается до +20 градусов и порывистый ветер
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В среду, 2 октября, в Татарстане ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Возможна небольшая облачность, местами прогнозируется порывистый ветер до 12 м/с.

В ночные часы температуры составят от +2 до +7 градусов, в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до 0-+2 градусов, а в низких местах — до −4. В дневные часы воздух прогреется до 15-20 градусов.

По данным синоптиков, в ближайшую декаду температуры в Татарстане будут на три градуса превышать климатическую норму, которая составляет +7,4 по республике и +7,9 по Казани.

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#прогноз погоды
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