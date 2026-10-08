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Общество 8 октября 2026 06:00

В Татарстане сохранится достаточно теплая погода, прекратятся дожди

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В Татарстане сохранится достаточно теплая погода, прекратятся дожди
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 8 октября, в Татарстане сохранится установившаяся прежде достаточно теплая погода, хотя температурный фон чуть-чуть понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Еще возможные ночью местами небольшие дожди прекратятся днем.

Западный ветер силой от 6 до 11 м/с порой будет усиливаться до 14 м/с, в том числе и в Казани.

После достаточно теплой ночи (от +3 до +8 градусов) воздух по региону в дневные часы прогреется до +10, +15 градусов (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +12, +14 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал о потеплении, пришедшем в Татарстан.

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