Дожди, сильный ветер и морозы сменятся потеплением в Татарстане

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В выходные погода в Татарстане определялась тыловой частью активного циклона с центром над Екатеринбургом. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В субботу по всей республике прошли дожди, мокрый снег и снег. Местами ветер усиливался до 16 м/с. Из-за поступления арктического воздуха днем температура не поднималась выше +2...+5°.

В воскресенье циклон начал смещаться дальше на восток, и на западе Татарстана погода заметно улучшилась: осадки прекратились, а воздух прогрелся до +8...+10°. При этом в восточных районах сохранялась холодная погода – температура оставалась в пределах +2...+5°, продолжались смешанные осадки.

Сегодня днем на Татарстан распространился малооблачный тыловой гребень. К полудню воздух прогрелся до +7...+10°.

В ближайшие сутки, 6 октября, влияние гребня сохранится. Ночью осадков не ожидается. Из-за прояснений и интенсивного выхолаживания температура опустится до 0...-5°, а местами в северных и восточных районах – до -9°.

Днем воздух прогреется до +8...+13°. На юго-западе Татарстана из-за близости атмосферного фронта пройдет небольшой дождь.

В среду, 7 октября, характер погоды в республике снова изменится. Татарстан окажется под влиянием атмосферного фронта северо-западного циклона с центром над Мурманском. Ожидаются дожди, ветер усилится до 15–17 м/с. Ночью температура составит +2...+7°, днем воздух прогреется до +10...+15°.

В четверг, 8 октября, фронтальный раздел уйдет дальше, а атмосферное давление начнет расти. Существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит +3...+8°, днем – +10...+15°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 9 и 10 октября в республике установится спокойная антициклональная погода без осадков. Температурный фон повысится до +11...+17°.