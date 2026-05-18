Синоптик спрогнозировал «рваный» июнь с резкими перепадами температур в России

Предстоящий июнь грозит разрушить привычные представления о первом летнем месяце, сообщает NEWS.ru. Синоптики прогнозируют один из самых нестабильных и контрастных стартов сезона за последние годы.

Метеоролог Александр Сергеев рассказал агентству, что вместо плавного летнего тепла жителей России ожидают резкие перепады температур. Есть серьезные опасения, что первый месяц лета окажется аномальным сразу по нескольким параметрам. С высокой долей вероятности можно ожидать температурные качели, дефицит влаги в одних регионах и ее переизбыток в других, отметил специалист.

Ключевым символом июня станет контрастность, подчеркнул Сергеев. В Москве и регионах Центральной России месяц будет «рваным» и нестабильным, с частой сменой погодных фронтов. Его коллеги из Росгидромета уже фиксируют нестандартную циркуляцию воздушных масс.

На европейскую часть России оказывают влияние атлантические циклоны с прохладой и влагой, а с другой стороны – азиатские антициклоны, приносящие раскаленный воздух из Казахстана и Средней Азии. Столкновение двух стихий и станет причиной различных аномалий, указал собеседник.