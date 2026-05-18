news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 мая 2026 15:10

Синоптик спрогнозировал «рваный» июнь с резкими перепадами температур в России

Читайте нас в
Телеграм

Предстоящий июнь грозит разрушить привычные представления о первом летнем месяце, сообщает NEWS.ru. Синоптики прогнозируют один из самых нестабильных и контрастных стартов сезона за последние годы.

Метеоролог Александр Сергеев рассказал агентству, что вместо плавного летнего тепла жителей России ожидают резкие перепады температур. Есть серьезные опасения, что первый месяц лета окажется аномальным сразу по нескольким параметрам. С высокой долей вероятности можно ожидать температурные качели, дефицит влаги в одних регионах и ее переизбыток в других, отметил специалист.

Ключевым символом июня станет контрастность, подчеркнул Сергеев. В Москве и регионах Центральной России месяц будет «рваным» и нестабильным, с частой сменой погодных фронтов. Его коллеги из Росгидромета уже фиксируют нестандартную циркуляцию воздушных масс.

На европейскую часть России оказывают влияние атлантические циклоны с прохладой и влагой, а с другой стороны – азиатские антициклоны, приносящие раскаленный воздух из Казахстана и Средней Азии. Столкновение двух стихий и станет причиной различных аномалий, указал собеседник.

#синоптики #прогноз погоды #лето
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

18 мая 2026
Мужчину вытащили из искореженного авто после ДТП в Казани

Мужчину вытащили из искореженного авто после ДТП в Казани

17 мая 2026
Новости партнеров