Общество 18 мая 2026 06:00

В Татарстане 18 мая ожидается переменная облачность, без осадков и до +33 градусов

В понедельник, 18 мая, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре РТ. Ветер северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/с, днем местами порывы достигнут 13 м/с.

Ночью температура воздуха поднималась до +9…+14 градусов, на западе – до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +28…+33 градусов.

В Казани также будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный – 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Максимальная температура днем в столице составит +30…+32 градуса.

