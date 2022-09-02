В Татарстане собрано 4,7 млн тонн зерна

В Татарстане зерновые убраны на 88% площадей, собрано 4,7 млн тонн зерна. Средняя урожайность по республике составляет 37 центнеров с гектара. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Кроме того, Президент Татарстана напомнил, что на этой неделе завершили уборку Атнинский и Нурлатский районы (в тот день ему преподнесли караваи из зерна нового урожая). Многие другие районы тоже близки к завершению уборочной кампании, добавил он.

В свою очередь вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров уточнил, что в республике продолжается сев озимых — по данным на 2 сентября засеяно 50% от запланированных площадей.

Совещание в формате видеоконференции со всеми муниципалитетами Татарстана. В нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.