В Татарстане определились районы — лидеры по уборке зерновых

В Татарстане убрано примерно 73% площадей, занятых зерновыми культурами. Собрано примерно 4 млн тонн зерна (без учета кукурузы на зерно), урожайность равняется 37,5 ц/га. Об этом рассказал на республиканском совещании в Доме Правительства региона заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По темпам проведения уборочной кампании в Западном Закамье лидируют Нурлатский (92%) и Аксубаевский (89%) районы. Новошешминский, Чистопольский, Спасский районы убрали свыше 80% площадей. Ускориться необходимо Алексеевскому (72%) и Алькеевскому (75%) районам, отметил докладчик.

При этом в Восточном Закамье Актанышский, Нижнекамский, Мензелинский районы убрали по 80% площадей. Впрочем, в Альметьевском районе пока убрано всего 67%, в Тукаевском районе — 66%.

В Юго-восточном Закамье больше остальных муниципалитетов убрал Ютазинский район — 73%. Бугульминский (57%) и Бавлинский (46%) районы оказались в зоне критики по темпам уборки, констатировал министр.

В Предволжской зоне Тетюшский, Верхнеуслонский, Зеленодольский районы убрали по 85%, Буинский обмолотил 80%. Самая высокая урожайность зерновых по республике наблюдается именно в Тетюшском районе, 49,1 ц/га, подчеркнул Зяббаров. В Камско-Устьинском районе убрано пока 58%, в Дрожжановском — 64%.

В Предкамской зоне сегодня завершает уборку зерновых культур Атнинский район, где собрали 71 тыс. тонн зерна при урожайности 37,5 ц/га. Кукморский район убрал 81%, Балтасинский — 80%, хотя эти муниципалитеты начали уборку позже всех остальных. Агрызский район собрал только 60%, причем здесь самая низкая в республике урожайность — 27,3 ц/га. В Мамадышском районе осталось убрать еще 31% озимых — 3,7 тыс. гектаров, добавил глава Минсельхозпрода.