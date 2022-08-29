Минниханову преподнесли караваи из зерна нового урожая
Представители Атнинского и Нурлатского районов Татарстана сегодня вручили Президенту РТ Рустаму Минниханову символические хлебные караваи из зерна нового урожая по случаю завершения уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Эти два муниципалитета первыми в Татарстане завершили уборку урожая. Церемония прошла на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо».
«Думаю, ежедневно будут прибавляться районы, где завершена уборка. Работа продолжается, на полях идет сев озимых, кормозаготовка, обработка почвы. Кроме того, продолжается уборка рапса, кукурузы, масличных культур», — заявил представителям СМИ вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
По данным главы Минсельхозпрода РТ, на сегодняшнее утро в республике собрано 4 млн 228 тыс. тонн зерна, убрано более 1 млн гектаров, что составляет 79% от общих плановых площадей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минсельхозпрод Татарстана призвал аграриев завершить сев озимых до 5 сентября.