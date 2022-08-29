Минниханову преподнесли караваи из зерна нового урожая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Представители Атнинского и Нурлатского районов Татарстана сегодня вручили Президенту РТ Рустаму Минниханову символические хлебные караваи из зерна нового урожая по случаю завершения уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Эти два муниципалитета первыми в Татарстане завершили уборку урожая. Церемония прошла на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Думаю, ежедневно будут прибавляться районы, где завершена уборка. Работа продолжается, на полях идет сев озимых, кормозаготовка, обработка почвы. Кроме того, продолжается уборка рапса, кукурузы, масличных культур», — заявил представителям СМИ вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По данным главы Минсельхозпрода РТ, на сегодняшнее утро в республике собрано 4 млн 228 тыс. тонн зерна, убрано более 1 млн гектаров, что составляет 79% от общих плановых площадей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минсельхозпрод Татарстана призвал аграриев завершить сев озимых до 5 сентября.