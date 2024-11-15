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Многодетные татарстанцы получили в собственность более 49 тыс. земельных участков
Татарстанские семьи с тремя и более детьми получили в общую долевую собственность 49 313 земельных участков. Они расположены в Казани, Набережных Челнах и муниципальных районах республики, сообщает Минземимущество РТ.
В то же время, по данным на 15 ноября, в РТ зарегистрированы заявления от 72 292 заявителей на получение участков, в том числе 18 127 в Казани и 9439 в Набережных Челнах. Все заявители включены в списки.
В общей сложности по Татарстану на кадастровом учете стоят 53 844 земельных участка. Причем 8 856 находятся на территории столицы РТ, а 3404 — в Автограде.
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