Многодетные татарстанцы получили в собственность более 49 тыс. земельных участков

Татарстанские семьи с тремя и более детьми получили в общую долевую собственность 49 313 земельных участков. Они расположены в Казани, Набережных Челнах и муниципальных районах республики, сообщает Минземимущество РТ.

В то же время, по данным на 15 ноября, в РТ зарегистрированы заявления от 72 292 заявителей на получение участков, в том числе 18 127 в Казани и 9439 в Набережных Челнах. Все заявители включены в списки.

В общей сложности по Татарстану на кадастровом учете стоят 53 844 земельных участка. Причем 8 856 находятся на территории столицы РТ, а 3404 — в Автограде.