В Татарстане собираются приостановить диспансеризацию населения

Сегодня появилась информация о том, что в Татарстане планируют приостановить диспансеризацию населения из-за серьезного роста числа больных коронавирусом.

Официального подтверждения этой информации в Министерстве здравоохранения республики пока нет, но, как стало известно ИА «Татар-информ», вопрос сейчас рассматривается на уровне Кабинета Министров РТ.

Напомним, в Татарстане уже была практика приостановления проведения профосмотров и диспансеризации из-за Covid-19. В поликлиниках нельзя было пройти их с начала ноября почти до конца декабря.