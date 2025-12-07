news_header_top
Происшествия 7 декабря 2025 08:15

В Татарстане снят действовавший пять часов режим беспилотной опасности

На территории Татарстана сегодня ночью вновь вводился режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС в 02:56 по московскому времени.

Режим действовал пять часов и был снят в 8:10 по Москве.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

