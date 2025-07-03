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Происшествия 3 июля 2025 15:27

В Татарстане снова объявили угрозу атаки БПЛА

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В Татарстане снова объявлена угроза атаки беспилотников, в аэропорту Нижнекамска объявлен режим «Ковер», предупреждает МЧС России.

Ранее мы писали, что в Татарстане второй раз за день ввели режим «беспилотная опасность». МЧС России предупредило об угрозе атаки БПЛА в 15:11 в мобильном приложении.

Сегодня в 4:47 ведомство опубликовало сообщение о вводе режима. Его сняли в 13:09. Кроме того, аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял рейсы в целях безопасности.

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