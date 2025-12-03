В Татарстане с трех утра действует режим беспилотной опасности

Ночью в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в 02:52 в приложении МЧС России. О введении ограничений для аэропортов республики не сообщается.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – отмечалось в сообщении ведомства.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.