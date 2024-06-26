В Татарстане рыболовные сети браконьеров отправят в зону СВО

Браконьерские сети, изъятые из водоемов Татарстана во время операции «Нерест-2024», будут направлены в зону специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Возможно такие сети отправить бойцам в зону СВО. В настоящее время мы работаем в этом направлении. Но эти сети не маскировочные, у них немного другое применение», — рассказал спикер.

По словам Мутахарова, среди бойцов в зоне специальной военной операции есть сотрудники Госкомитета по биоресурсам, и они делятся опытом по использованию рыболовных сетей.

Согласно правилам, сети, которые достают из водоемов республики, через суд признаются бесхозными. После этого Росимущество через торги находит подрядчика, и он должен их уничтожить, уточнил спикер.

Оперативно-профилактическая операция «Нерест-2024» прошла в Татарстане с 25 апреля по 5 июня. Проведенные мероприятия позволили предотвратить ущерб водным биологическим ресурсам почти на 48 млн рублей.

Транспортная полиция изъяла более 150 килограммов водных биоресурсов, 12 запрещенных орудий лова и сети общей длиной свыше 600 метров, о чем сообщал «Татар-информ».