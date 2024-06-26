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Операция «Нерест» предотвратила ущерб водным ресурсам РТ на 48 млн рублей
В Татарстане с 25 апреля по 5 июня прошла оперативно-профилактическая операция «Нерест-2024». Проведенные мероприятия позволили предотвратить ущерб водным биологическим ресурсам почти на 48 млн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В акваториях Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, в их водоемах и бассейнах, были проведены комплексные мероприятия. С 25 апреля по 5 июня были введены ограничения в связи с нерестом водных биологических ресурсов. Ограничения вводились в том числе для любительского рыболовства. И был полный запрет промышленного рыболовства», — рассказал спикер.
По словам Мутахарова, в этот период надзорные ведомства провели более 3 тыс. рейдов, выявили 34 факта с признаками уголовно-наказуемых деяний. К административной ответственности привлечены 828 нарушителей. Из водоемов изъято свыше 2,5 тыс. незаконных орудий лова.
Несмотря на незначительное увеличение числа рейдовых мероприятий, количество составленных административных материалов выросло на 40%.
Спикер добавил, что во время акции «Рыбе — быть!» в акваториях водных объектов Татарстана было установлено более 24 километров искусственных нерестилищ. В мероприятии приняли участие свыше 1,3 тыс. человек.
«В условиях нестабильного уровня воды в акватории Куйбышевского водохранилища акция позволила сохранить воспроизводство водных биологических ресурсов», — подчеркнул он.
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