Во время операции «Нерест» в РТ транспортная полиция выявила 22 преступления

Во время операции «Нерест-2024» в Татарстане транспортная полиция выявила 22 преступления, связанных с незаконной добычей водных ресурсов. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил начальник линейного отделения полиции в речном порту Казанского линейного управления МВД России на транспорте, майор полиции Игорь Разрывин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В период оперативно-профилактической операции “Нерест” с 25 апреля по 5 июня проводились рейды по выявлению незаконной добычи биоресурсов в акватории Куйбышевского водохранилища», – рассказал спикер.

Разрывин уточнил, что всего было проведено более 170 рейдов, в которых задействовали 13 плавсредств. Рейды прошли в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Камско-Устьинском, Спасском, Тетюшском, Чистопольском, Мамадышском и Нижнекамском районах.

По его словам, во время рейдов зафиксировано 138 административных правонарушений, связанных с рыболовством и нарушением специального режима осуществления хозяйственной деятельности.

Спикер подчеркнул, что в период проведения операции «Нерест» было изъято более 150 кг водных биоресурсов, 12 запрещенных орудий лова и сети общей длиной свыше 600 метров. Кроме того, изъято пять маломерных плавсредств и лодочный мотор.