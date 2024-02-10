В Татарстане реальные зарплаты выросли на 13,3%

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За период с января по ноябрь 2023 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, увеличилась на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Это следует из данных Татарстанстата.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — ноябре прошлого года составила 59 994,2 рубля, увеличившись на 18,7% по сравнению с соответствующим периодом 2022-го.

При этом в отдельно взятом ноябре реальные зарплаты татарстанцев выросли на 2,6% по сравнению с октябрем и на 13,6% в годовом выражении. Номинальные зарплаты за ноябрь увеличились на 3,5% по сравнению с октябрем и на 16,3% год к году, достигнув уровня в 64 658,5 рубля.

Самыми маленькими по итогам одиннадцати месяцев 2023 года начисленные зарплаты оказались у работающих в гостиницах и заведениях общественного питания (36 387,7 рубля, на 39,3% ниже среднереспубликанского уровня). Самыми большими — у занятых в добыче полезных ископаемых (94 559,4 рубля, на 57,6% выше среднереспубликанского уровня).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-5 мегаполисов по доступности работы с высокой зарплатой и в первую пятерку российских городов по зарплатным ожиданиям. Президент РФ Владимир Путин оценил рост реальной зарплаты в среднем по России за 2023 год в 7,7%.