Опрос: Казань вошла в топ-5 мегаполисов по доступности работы с высокой зарплатой

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Столица Татарстана вошла в первую пятерку российских мегаполисов по доступности работы с высокой зарплатой. При этом жители Казани улучшили оценку этого показателя на 5% — с 2,5 балла в 2022 году до 2,63 балла зимой текущего года. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob в 16 городах-миллионниках.

Наиболее доступной высокооплачиваемую работу сочли жители Москвы. В столице страны за два года оценка легкости поиска такого места трудоустройства улучшилась на 7% — с 2,8 до 3 баллов.

Второе место в рейтинге разделили Красноярск и Санкт-Петербург: местные жители оценили доступность работы с высокой зарплатой в 2,81 балла. За два года они повысили свои оценки на 14 и 11% (с 2,47 и 2,54 балла соответственно).

В топ-5 мегаполисов также вошел Екатеринбург с оценкой в 2,67 балла. По сравнению с 2022 годом она выросла на 4% (с 2,57 балла).

Вместе с тем наиболее высокий прирост показателя доступности хорошей работы продемонстрировали Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград — на 15% за два года.

Впрочем, Волгоград по-прежнему на последнем месте рейтинга с оценкой в 2,18 балла. Здесь найти высокооплачиваемую работу труднее, чем в остальных мегаполисах.

Опрос проводился с 12 января по 2 февраля 2024 года. Размер выборки составил 10 000 респондентов: по 1500 из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 из других городов-миллионников (Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и Челябинска).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году средняя зарплата в Татарстане выросла на 18,4% и составила 59,5 тыс. рублей. Казань же вошла в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям.