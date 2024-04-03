Впервые за пять лет в Казанском зооботсаду расцвела 180-летняя пальма

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Впервые за пять лет в оранжерее Казанского зооботсада расцвел 180-летний трахикарпус — дерево из семейства пальмовых. Об этом сообщает пресс-служба зооботсада в социальной сети «ВКонтакте».

В природе трахикарпус высокий, он же трахикарпус Форчуна, (Trachycarpus excelsa, Trachycarpus fortunei) произрастает в Гималаях, Китае и Японии, достигая обычно 10–15 метров в высоту. В домашних условиях растения вырастают гораздо более низкими. Стоит отметить, что это одна из самых морозоустойчивых пальм.

Трахикарпус цветет желтыми ароматными цветками, собранными в кисти (возникающие впоследствии плоды напоминают почку, отсюда и происходит название рода, которое переводится с латыни как почкоплодник).

В природе цветение приходится на май, тогда как в домашних условиях оно считается невозможным. «Но сотрудники ботанического отдела превратили немыслимое в самое настоящее чудо», — подчеркнули в пресс-службе зооботсада.

Кроме того, в зооботсаду уже взошли подснежники, тюльпаны, пролески и другие однолетники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский зооботсад с начала апреля переходит на весенний режим работы.