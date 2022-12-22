В Татарстане пятый день подряд снижается число заболевших коронавирусом

В Татарстане уже пятый день подрял уменьшается заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждено 94 случая заражения Covid-19 по сравнению с 98 накануне, это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 30 заболевшим — число доставленных в больницы не изменилось с минувшего дня. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 192 582 татарстанца.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 189 535 жителям республики, в том числе 123 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 95 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 остается неизменным и равняется 2008. Последний раз информация о летальном исходе появлялась 14 декабря.

Стоит отметить, что Росстат еще в октябре этого года прекратил публиковать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. Как правило, в большинстве случаев они отличались от региональных в большую сторону.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 7451 человека. Поправились 9243 пациента. Госпитализированы с Covid-19 1212 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 54 человека.

Как сообщал ранее «Татар-информ», на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого соблюдения ограничений из-за ОРВИ и гриппа.