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Здоровье
21 декабря 2022  11:07

В Татарстане четвертый день подряд уменьшается число новых ковид-случаев

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В Татарстане четвертый день подряд убывает количество новых ковид-случаев. Так, за последние сутки заболели 98 татарстанцев, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. 

Госпитализация понадобилась 30 жителям республики, еще 95 были выписаны по выздоровлении. 

На субботнем совещании в Кабмине Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого соблюдения ограничений из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса в республике. Напомним также, что ряд ограничений введены в РТ с 15 декабря.

#коронавирус
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