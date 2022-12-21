В Татарстане четвертый день подряд уменьшается число новых ковид-случаев

В Татарстане четвертый день подряд убывает количество новых ковид-случаев. Так, за последние сутки заболели 98 татарстанцев, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 30 жителям республики, еще 95 были выписаны по выздоровлении.

На субботнем совещании в Кабмине Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого соблюдения ограничений из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса в республике. Напомним также, что ряд ограничений введены в РТ с 15 декабря.