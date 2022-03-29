В Татарстане прощаются с Дамиром Исламовым, погибшим во время спецоперации на Украине

Десятки человек сегодня пришли к Дому Культуры в Лениногорске, чтобы проститься с Дамиром Исламовым, погибшим во время спецоперации на Украине.

Церемония прощания началась в 9 часов утра. Выразить соболезнования семье погибшего офицера приехали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.

Фото: © Елена Саляхова

«Я приехал выразить соболезнования семье погибшего от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и от имени первого Президента республики Минтимера Шаймиева. Сегодня десятки тысяч татарстанцев скорбят и разделяют вместе с вами боль утраты. Это был очень подготовленный к жизни человек, очень добрый, порядочный. То, что он совершил геройский поступок, - это однозначно оценено главой нашего государства. Он навечно останется в памяти и сердцах людей, которые его знали», - обратился к семье погибшего солдата Мухаметшин.

Фото: © Елена Саляхова

Дамиру Исламову было 26 лет. Ему посмертно присвоили звание Героя России.

Напомним, что 23 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к Президенту России Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины, а уже на следующий день глава государства объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что главной целью спецоперации является защита людей на Донбассе, которые в течение «8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

