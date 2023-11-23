В Татарстане прошел пресс-тур для федеральных журналистов

С 20 по 23 ноября в Татарстане прошел пресс-тур для пула федеральных журналистов. В течение этого времени они знакомились с главными достижениями республики за последние пять лет. Пресс-тур проходил в рамках подготовки ко Дню региона на Международной выставке-форуме «Россия», который состоится 2 декабря в Москве на ВДНХ.

За три дня представители СМИ посетили музей-заповедник «Казанский Кремль», Центр исламской экономики и финансов, финансовый дом «Амаль», Зеленодольский судостроительный завод по производству новых «Метеоров», сельскохозяйственный промышленный комплекс «Каусар», строительную площадку скоростной трассы М12 «Москва-Казань» и IT-парк имени Б.Рамеева, где была проведена презентация «Игр будущего».

Кроме этого, журналисты познакомились с национальной кухней Татарстана – приняли участие в мастер-классе по приготовлению треугольников и посетили заведения татарской кухни.

Также они посетили Успенский собор – один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках пресс-тура журналисты посетили Агентство инвестиционного развития РТ, где руководитель ведомства Талия Минуллина рассказала о Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. «Стратегия предполагает повышение качества жизни населения. Это самое главное, потому что правительство в первую очередь работает для населения страны», – заявила Минуллина.

В пресс-туре принимали участие представители телерадиокомпаний «Мир», «ОТР», «Российской газеты», издания «Аргументы и Факты», «Интерфакса», РИА «Новости», «Коммерсанта», а также местные журналисты.

Напомним, 2 декабря на выставке-форуме «Россия» пройдет День Татарстана. Республика представит достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Фото: Республиканское агентство «Татмедиа»