Минуллина о стратегии развития Татарстана: Для нас самое главное повышение качества жизни

Фото: © «Татар-информ»

Стратегия социально-экономического развития Татарстана до 2030 года в первую очередь предполагает повышение качества жизни для жителей республики. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на встрече с федеральными СМИ.

«Стратегия предполагает повышение качества жизни населения. Это самое главное, потому что правительство в первую очередь работает для населения страны», – заявила Минуллина.

Она отметила, что повышение качества жизни складывается из различных элементов, за которые может отвечать не одно министерство или ведомство, а несколько, что увеличивает значение межведомственного взаимодействия в республике.

«Надеемся, что к 2030 году это приведет нас к новой экономике, к экономике цифровизации и экологичной экономике. И, конечно, к повышению конкурентоспособности как Татарстана, так и России», – сказала глава АИР РТ.

Она добавила, что уже сейчас ведется работа над следующим периодом – до 2050 года. Здесь Минуллина подчеркнула, что каждая территория должна понимать, к каким целям и показателям она двигается и какими ресурсами она будет пользоваться.

«А также успевает ли она с этими планами двигаться к намеченной цели и есть ли достаточная команда, которая в каждом муниципалитете может эти планы реализовать», – заключила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Ранее на встрече с Советом законодателей Президент Владимир Путин отмечал, что повышение качества жизни и доходов граждан должно оставаться первоочередной заботой российских властей.