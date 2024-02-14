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В Татарстане прошел автопробег «Мы любим Путина»
Сегодня, в День святого Валентина, в Татарстане состоялся автопробег «Мы любим Путина». Девять белых автомобилей проехали по трассе М12 «Восток» и новому мосту через Волгу под Казанью, которые недавно открыл Президент РФ. Соответствующее видео появилось в паблике «Казань. Социальная группа» в социальной сети «ВКонтакте».
На крышах машин были размещены буквы и символы, складывающиеся в надпись «Мы любим Путина» (слово «любим» было заменено алым сердцем). Публикация сопровождалась следующим комментарием: «Круче валентинки вы сегодня уже не увидите!»
Старт движению по всей трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 километров Президент России Владимир Путин дал в конце декабря 2023 года. Скоростную дорогу построили по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», инициированному главой государства.
С момента открытия по магистрали проехали более 3,1 млн раз. Накануне Путин поручил Правительству страны и госкомпании «Автодор» разработать предложения по оптимальным тарифам на проезд по М12.
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