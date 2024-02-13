news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 13 февраля 2024 15:09

Путин поручил разработать предложения по оптимальным тарифам на проезд по М12

Скопировать ссылку
Путин поручил разработать предложения по оптимальным тарифам на проезд по М12
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Правительство России и госкомпания «Автодор» должны будут представить предложения по определению оптимальных тарифов на проезд по платной магистрали М12 «Восток» от Москвы до Казани. Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин.

«<...> проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М12 "Восток" на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов РФ и коммерческими организациями», – говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции Президента, которая прошла 14 декабря 2023 года.

На исполнение поручение отведен срок до 15 марта 2024 года.

Напомним, старт движению по всей трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 километров дал Президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года. Скоростную дорогу построили по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», инициированному главой государства. Ранее «Татар-информ» сообщал, что с момента открытия по магистрали проехали более 3 млн раз.

#Трасса м12 #Владимир Путин #поручения президента
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2