Путин поручил разработать предложения по оптимальным тарифам на проезд по М12

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Правительство России и госкомпания «Автодор» должны будут представить предложения по определению оптимальных тарифов на проезд по платной магистрали М12 «Восток» от Москвы до Казани. Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин.

«<...> проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М12 "Восток" на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов РФ и коммерческими организациями», – говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции Президента, которая прошла 14 декабря 2023 года.

На исполнение поручение отведен срок до 15 марта 2024 года.

Напомним, старт движению по всей трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 километров дал Президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года. Скоростную дорогу построили по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», инициированному главой государства. Ранее «Татар-информ» сообщал, что с момента открытия по магистрали проехали более 3 млн раз.