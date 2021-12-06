В Татарстане прорабатывается организация охраны школ четвертой категории опасности

В Татарстане прорабатывается вопрос организации охраны школ четвертой категории опасности. Об этом сообщил сегодня министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира, организованного в соцсети Instagram.

«Не все регионы приняли такое решение. Но вопрос серьезный, и мы его решаем. Что касается школ четвертой категории опасности, то проблема тоже будет решена, но источники будут другие», — отметил глава Минобрнауки.

Хадиуллин пояснил, что с 1 сентября для охраны школ первой и второй категорий опасности частными охранными предприятиями выделены средства из бюджета Татарстана, а для охраны образовательных организаций третьей категории — из муниципальных бюджетов.

Министр добавил, что со следующего года более 1 млрд рублей будет направлено на обеспечение охраны школ первой, второй и третьей категории опасности.

«У нас 73 школы первой категории опасности, 207 второй и 1787 третьей. Всего в республике более 2 тыс. школ, включая учреждения, подведомственные Министерству культуры, Минспорта, другим министерствам. Все они будут обеспечены охраной», — подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане до конца этого года более 2 тыс. школ будут охранять ЧОПы.