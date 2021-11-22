В Татарстане более 2 тыс. школ до конца года будут охранять ЧОПы

В школах Татарстана начали оборудовать контрольно-пропускные пункты, которые обслуживают частные охранные предприятия. Работа должна быть завершена до конца года. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

«Деньги на охрану образовательных учреждений уже поступили из бюджета Татарстана, и теперь организациям необходимо провести конкурсные процедуры, заключив договоры с ЧОПами, имеющими на эту деятельность соответствующую лицензию. Школы должны освоить средства до конца года», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА «Татар-информ», в бюджете республики на 2022 год на охрану государственных и муниципальных учреждений образования частными охранными предприятиями предусмотрено 1,1 млрд рублей. Изначально была заложена сумма в объеме более 340 млн рублей на охрану лишь больших школ — первой и второй категорий.

«Если раньше на такую охрану выделялось финансирование для 280 учреждений первой и второй категории опасности, то с 2022 года финансирование предусмотрено и для учреждений третьей категории опасности, а это 1787 зданий образовательных учреждений республики. То есть к ранее предусмотренным на эти цели 343 млн рублей добавили 1 млрд 81 млн рублей. При этом увеличилось и количество учреждений, которые надо охранять силами ЧОПов. Это 2067 объектов образования», — уточнили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

На деловом понедельнике в мэрии директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев сегодня сообщил, что 66 школ столицы Татарстана уже оборудованы современными пунктами охраны, которые обслуживают частные охранные предприятия. До конца года их количество вырастет до 80.