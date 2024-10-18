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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане прогнозируется сухая погода и ветер до 12 м/с
Сегодня, 18 октября, в Татарстане под воздействием антициклона установится солнечная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Возможные еще местами ночью небольшие осадки в виде дождя (порой с мокрым снегом) прекратятся днем. Опустившийся в отдельных районах туман будет сохраняться в утренние часы, но развеется в дневные.
Ветер будет дуть с юго-востока, его сила составит от 3 до 8 м/с. Кое-где (но не в Казани) его порывы будут достигать 12 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с называется сильным).
После прохладной, а на востоке и юге региона и холодной ночи в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до 6–11 градусов тепла (в столице РТ — до +7, +9 градусов).
Ранее синоптики рассказали, как в республике изменятся погодные условия из-за прихода западного антициклона.
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