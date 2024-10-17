Под воздействием антициклона в Татарстане потеплеет до +11 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие дни под воздействием антициклона в Татарстане прекратятся осадки и немного повысится температурный фон. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ночь на пятницу, 18 октября, местами по республике еще возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в некоторых районах опустится туман, на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Однако уже днем атмосферное давление начнет расти, с запада европейской территории России на регион распространится гребень очередного антициклона. Осадков не ожидается, воздух прогреется до 6–11 градусов тепла.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 октября, погоду в республике продолжит определять антициклон. Существенных осадков не прогнозируется. В ночь на 19-е число столбики термометров будут показывать от -4 до +1 градуса (на востоке региона — до -7 градусов), в ночь на 20-е — от -2 до -7 градусов. В светлое время суток воздух будет прогреваться до +5, +11 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 21 и 22 октября, в Татарстане сохранится сухая погода. По ночам температура воздуха будет составлять от -3 до +3 градусов, в дневные часы — от 5 до 11 градусов выше нуля.