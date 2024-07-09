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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане прогнозируется порывистый ветер и не более 30 градусов тепла
Сегодня, 9 июля, в Татарстане ожидается разнообразная, кое-где — неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Из-за близкого атмосферного фронта местами на востоке региона вероятны кратковременные дожди и грозы. Локально возможен град.
Северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с кое-где (в том числе в Казани) будет усиливаться порывами до 14 м/с. При грозах усиления ветра будут достигать 15–20 м/с.
После относительно теплой ночи (от 13 до 18 градусов выше нуля) днем воздух в республике прогреется до +25, +30 градусов (в столице РТ — до +28, +30 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе Татарстан на день вернется жара, которая затем сменится похолоданием.
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