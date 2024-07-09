В Татарстане прогнозируется порывистый ветер и не более 30 градусов тепла

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Сегодня, 9 июля, в Татарстане ожидается разнообразная, кое-где — неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Из-за близкого атмосферного фронта местами на востоке региона вероятны кратковременные дожди и грозы. Локально возможен град.

Северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с кое-где (в том числе в Казани) будет усиливаться порывами до 14 м/с. При грозах усиления ветра будут достигать 15–20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с называется умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, от 13,9 до 17,1 м/с — крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

После относительно теплой ночи (от 13 до 18 градусов выше нуля) днем воздух в республике прогреется до +25, +30 градусов (в столице РТ — до +28, +30 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе Татарстан на день вернется жара, которая затем сменится похолоданием.