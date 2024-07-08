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В Татарстан на день вернется жара, которая сменится похолоданием
На этой неделе в Татарстан на короткое время вернется жара, которая затем вновь сменится более прохладной погодой. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
Завтра, 9 июля, на западе республики осадки маловероятны, тогда как на востоке из-за близкого атмосферного фронта ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилениями ветра до 15– 20 м/с. Локально возможен град. Воздух прогреется до +13, +18 градусов ночью и +25, +30 — днем.
В среду, 10-го числа, из-за влияния антициклона вероятность осадков невелика. Температурный фон немного повысится: он составит от +15 до +20 градусов в ночные часы и от +27 до +32 градусов — в дневные, отмечают синоптики.
В четверг, 11-го числа, через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами и усилениями ветра. Также вероятен град. Температура воздуха будет равняться +15, +20 градусам в темное время суток и +24, +29 — в светлое.
Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 12 и 13 июля, после прохождения холодного фронта погоду в Татарстане начнет определять смещающийся с запада антициклон. Соответственно, вероятность осадков будет невелика. Температурный фон понизится: до 13–18 градусов тепла ночью и 22–27 градусов днем.
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