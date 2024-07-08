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На востоке Татарстана вновь прогнозируются грозы и град
Сегодня и завтра в восточных районах Татарстана из-за близости атмосферного фронта опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Вечером понедельника, ночью и днем вторника местами на востоке республики вероятны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. Локально возможен град.
Согласно вчерашнему прогнозу синоптиков, сегодня столбики термометров в Татарстане не поднимутся выше +28 градусов, возможны кратковременные дожди.
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