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Общество 8 июля 2024 14:37

На востоке Татарстана вновь прогнозируются грозы и град

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На востоке Татарстана вновь прогнозируются грозы и град
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня и завтра в восточных районах Татарстана из-за близости атмосферного фронта опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Вечером понедельника, ночью и днем вторника местами на востоке республики вероятны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. Локально возможен град.

Согласно вчерашнему прогнозу синоптиков, сегодня столбики термометров в Татарстане не поднимутся выше +28 градусов, возможны кратковременные дожди.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #дожди с грозами #град
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