В Татарстане прогнозируется до 5 градусов мороза и ветер от слабого до свежего

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Сегодня, 25 февраля, в Татарстане ожидается умеренно морозная и при этом спокойная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки по-прежнему маловероятны. Будет дуть южный ветер силой от 4 до 9 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных морозов днем температура воздуха по региону составит от -5 до -10 градусов (в Казани — от -6 до -8 градусов), отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 26 и 27 февраля, погодные условия существенно не изменятся. Впрочем, температурный фон и в дневные, и в ночные часы постепенно будет становиться выше.