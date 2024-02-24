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Общество 24 февраля 2024 16:01

Ночью в Татарстане ожидаются 26-градусные морозы

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Ночью в Татарстане ожидаются 26-градусные морозы
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 25 февраля, в Татарстане опять произойдет существенное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами на востоке республики и при прояснениях столбики термометров опустятся до -25, -26 градусов.

В Казани ожидается от -13 до -15 градусов (до -18 при прояснениях). Существенных осадков при этом не прогнозируется.

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