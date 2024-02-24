news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ночью в Татарстане ожидаются 26-градусные морозы
Скопировать ссылку
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Завтра, 25 февраля, в Татарстане опять произойдет существенное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы местами на востоке республики и при прояснениях столбики термометров опустятся до -25, -26 градусов.
В Казани ожидается от -13 до -15 градусов (до -18 при прояснениях). Существенных осадков при этом не прогнозируется.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2