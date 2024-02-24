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В Татарстане похолодает до −29 градусов
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В субботу, 24 февраля, в Татарстане ожидаются гололедица и южный ветер скоростью 4-9 м/с. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью и утром ожидается от −16 до −21 градуса, местами столбики термометров опустятся до 24-29 градусов ниже нуля. Днем температуры воздуха составят от −8 до −13 градусов.
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