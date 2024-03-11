Поголовье крупного рогатого скота в Татарстане продолжает сокращаться

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным на конец января 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Татарстана уменьшилось на 2,7% по сравнению с январем 2023-го, однако по сравнению с декабрем оно сократилось всего на 0,4%. При этом Татарстанстат в своем докладе не приводит абсолютных данных о численности КРС в целом по региону.

Вместе с тем уменьшилось и число коров у агрофирм, частных хозяйств и фермерских хозяйств, а также у индивидуальных предпринимателей: на 1,6% год к году и на 0,6% месяц к месяцу.

В отдельно взятых сельскохозяйственных организациях на конец января численность КРС составляла 521,1 тыс. голов (сокращение на 2,3% год к году), в том числе коров — 186,3 тыс. голов (сокращение на 0,8% год к году).

Поголовье свиней в республике по итогам января снизилось на 0,2% в годовом выражении и выросло на 2,8% в месячном, а поголовье овец и коз сократилось на 3,0% год к году и увеличилось на 0,9% месяц к месяцу соответственно.

На сельхозпредприятиях поголовье свиней составило 447,9 тыс. голов (увеличившись на 0,2% в годовом выражении). Поголовье овец и коз у агрофирм увеличилось до 17,6 тыс. голов (рост на 2,1%), а поголовье лошадей — до 8,7 тыс. голов (рост на 0,1%). Впрочем, поголовье птицы всех видов уменьшилось до 13 млн 521,5 тыс. голов (сокращение на 5,2%).

Как сообщал ранее «Татар-информ», в общей сложности за 2023 год поголовье крупного рогатого скота в Татарстане снизилось на 2,7%, до 890,4 тыс. голов.

До этого стало известно, что в 27 районах республики наблюдается отрицательная динамика численности поголовья КРС. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров связал его сокращение в фермерских хозяйствах с их закрытием из-за истечения пятилетних обязательств.